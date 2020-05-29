РИАМО - 29 мая. В Пушкинском городком округе завершилось расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, которая не выплачивала заработную плату своим сотрудникам, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Подмосковью.

«Следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы)», - говорится в сообщении.

Предприятие занималось оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Директор компании с февраля 2018 года по февраль 2019 года не выплачивала заработанную плату шести работникам в связи с тем, что денежные средства она расходовала на погашение личного займа.

Задолженность по заработной плате составила более 1 миллиона рублей.

Следователи провели большой объем работы: допрошены свидетели, признаны в качестве потерпевших и допрошены в указанном статусе шесть человек, проведено четыре обыска и две выемки документов, а также проведена судебная бухгалтерско-экономическая экспертиза.

Собранные следователем доказательства, а также заключения экспертиз легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.