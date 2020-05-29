РИАМО - 29 мая. В Подмосковье семьи с детьми-инвалидами, имеющие среднедушевой доход, превышающий величину прожиточного минимума, получат продуктовые наборы, соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.

«Предоставить семьям с детьми-инвалидами, имеющим среднедушевой доход, превышающий величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения, продуктовые наборы», - говорится в документе.

Министерство соцразвития Подмосковья до 15 июня должно будет обеспечить реализацию данного решения. Наборы будут предоставляться семьям территориальными подразделениями министерства не позднее 15 июня на основании сведений из Единой автоматизированной системы «Социальная защита и социальное обслуживание населения Московской области».

Продуктовые наборы будут предоставляться однократно, по одному на семью в беззаявительном порядке.

В состав набора входят мясные консервы, гречневая крупа, рис, пшено, макароны, мука, сахар, подсолнечное масло, конфеты, молоко и черный чай.