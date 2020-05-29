РИАМО - 29 мая. Министерство экологии и природопользования Московской области собирается провести совместную работу с ПАО «Россети» по защите белых аистов, соответствующее обращение Минэкологии направило в администрацию Наро-Фоминского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Поводом стало сообщение в министерство волонтера программы учета белых аистов в Подмосковье Елены Андреевой.

«После двухлетнего перерыва аисты заселили старое гнездовье на водонапорной башне в деревне Большие Горки. Однако в опасной близости от гнезда расположены трансформаторная станция и линии электропередачи, которые недостаточно защищены и могут стать причиной гибели птиц», – сказала волонтер.

Мнение волонтера разделяют в Союзе охраны птиц России. Помимо этого, в социальных сетях появилась информация о том, что водонапорную башню планируют сносить.

Ранее ПАО «Россети» уже приняло ряд мер, направленных на то, чтобы не нанести ущерб аистам, но Минэкологии поручило усилить их. Из сообщения администрации Наро-Фоминского округа следует, что сносить водонапорную башню не планируется.

В Подмосковье вторично за последние три года подтвердилось обитание черного аиста на территории проектируемой особо охраняемой природной территории России «Лотошинские пруды».