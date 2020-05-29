РИАМО - 29 мая. Движение поездов ограничат в июне на центральном участке МЦД-2, в дневное время не будет движения поездов между станциями Курская и Дмитровская, изменения в расписании связаны с работами по развитию путевой инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

На время работ также изменятся маршруты и расписание пригородных поездов Рижского и Курского направлений.

«В рабочие дни июня с 1 по 5, с 8 по 11, с 15 по 19, с 22 по 26, 29, 30 июня с 11:20 до 14:15 нет движения на данном участке. В выходные дни 6, 7, 12-14, 20, 21, 27, 28 июня с 11:30 до 13:30. Также в эти дни до 18:25 поезда будут следовать с увеличенными интервалами», – говорится в сообщении.

В дневное время электропоезда будут следовать по укороченным маршрутам. Это связано с работами по развитию путевой инфраструктуры на центральном участке МЦД-2.

Проведение работ нужно для дальнейшей реализации проекта «Московские центральные диаметры» (МЦД), включая МЦД-2 Курско-Рижский и перспективный МЦД-4 Киевско-Горьковский, маршрут которого пройдет также через Комсомольскую площадь.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play.