РИАМО - 29 мая. С 18 мая больше 6,5 тысячи строителей сдали тест на коронавирус, из поступивших на сегодняшний день 2,9 тысячи результатов всего 26 – положительные, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Застройщики Подмосковья обязаны каждую неделю тестировать минимум 10% рабочих на коронавирус в рамках соблюдения стандарта организации работ на строительных площадках в целях недопущения распространения инфекции.

«Особое внимание сотрудники Главгосстройнадзора уделяют зонам и объектам, которые в системе индексации COVID-безопасности отмечены желтым цветом. Понимая, что это тревожный сигнал, мы незамедлительно реагируем и оказываем застройщикам всю необходимую консультативную помощь, помогая не провалиться в красную зону и переместиться в безопасную зеленую», - рассказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Он подчеркнул, что так как стройплощадка - это всегда место массового пребывания людей, основная задача ведомства не допустить вспышек очагов заболевания.

Низкий процент заболеваемости обусловлен жестким соблюдением стандарта со стороны большинства застройщиков и постоянного контроля за выполнением санитарных требований со стороны Главного управления государственного строительного надзора.

Следить за соблюдением стандарта можно не выходя из дома, пройдя по ссылке.

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Текстовая трансляция

29 МАЯ

- Москвичи смогут найти утерянный цифровой пропуск с помощью нового сервиса на mos.ru. С помощью данного сервиса также можно получить QR‑код пропуска или внести в пропуск изменения.

- В Москве в 2 раза уменьшилось количество госпитализаций пациентов с Covid‑19. Также увеличилось число выздоровевших пациентов.

- Выпускные пройдут в РФ 27 июня в онлайн‑режиме. Некоторым регионам могут разрешить очные выпускные вечера при условии, что они выйдут на третий этап снятия ограничений.

- Самые важные новости дня в карточках

- Подмосковье заняло второе место в рейтинге регионов по эффективности борьбы с Covid‑19. К борьбе с пандемией подключились и производственные предприятия Подмосковья.

- Парикмахерские откроются в Московской области 3 июня. Для этого разработают стандарт предоставления услуги.

- Как узнать, в какие дни я могу гулять с 1 июня? А кататься на велосипеде можно? А маски и перчатки нужны? Отвечаем на все ваши вопросы о прогулках в нашем чате.

- После завершения двухнедельного «прогулочного» режима столичные власти могут ввести новые послабления для горожан.

- Жители Лобни, Ивантеевки и микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха лучше всего соблюдают режим самоизоляции в Подмосковье. В Москве индекс самоизоляции составил 2 балла. При этом в поселении Московский – 2,8 балла, в Зеленограде и Щербинке – 2,4 балла, в Троицке – 2,1 балла.

- Торговые центры в Москве возобновят работу с 1 июня. При этом останутся закрытыми фудкорты, спортивные залы и детские зоны.

- За сутки в России зарегистрировали 8 572 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 заболевших. В Москве - 2 332.

- График прогулок в Москве появился в «Яндекс.Картах».

- В столице за сутки скончалось 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2330.