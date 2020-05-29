РИАМО - 29 мая. Кузьминский районный суд Москвы до 26 июля арестовал Билола Бадалова, которого обвиняют в том, что он поджег свою девушку, сообщается на официальном сайте Мосгорсуда.

По данным правоохранителей, Бадалов 26 мая в подсобке подъезда облил бензином голову и туловище девушки, после чего поджег.

«Этим причинил ей ожог пламенем I-II-III степени 42% поверхности тела, ожоговый шок. Обвиняется в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 «Покушение на убийство» УК РФ», - говорится в сообщении.

Вину в совершении инкриминируемого ему деяния Билол Бадалов признал частично.