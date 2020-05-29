РИАМО - 29 мая. В Одинцовском городском округе ведется работа над объектом незавершенного строительства, долгостроем - физкультурно-оздоровительным комплексом, его планируется достроить в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Объект находится у Рублево-Успенского шоссе, на перекрестке у деревни Раздоры.

«На сегодняшний день готовность здания ФОК составляет 80%. Имеются определенные проблемы по наружным сетям, которые мы совместно с коллегами будем помогать решать инвестору. Объект значимый - в будущем здесь смогут заниматься спортом и проводить свой досуг жители Подмосковья», - сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Он подчеркнул, что планируемый срок окончания строительства и ввода здания в эксплуатацию - третий квартал 2021 года

Всего в Одинцовском городском округе выявлено 247 объектов незавершенного строительства. За 2,5 года ликвидировано, достроено или приведено в соответствие 173 объекта, что составляет 70% от общего количества. Работа в данном направлении продолжается.