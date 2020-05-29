РИАМО - 29 мая. На станции Коммунарской линии метро «Университет дружбы народов» создадут мозаичное панно с изображением студентов, оно расположится над эскалаторным спуском, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Потолок будет собран из крупных алюминиевых элементов. Его украсят кессоны, выполненные в голубых и зеленых тонах. два ряда колонн на платформе будут облицованы серым мрамором.

«В шаговой доступности от станции «Университет Дружбы Народов» расположены крупные вузы, поэтому тема оформления станции связана с молодостью, легкостью и весной – потолок украсят кессоны, собранные из металлических профилей и выкрашенные изнутри в салатовые и голубые цвета», - рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По его словам, встроенные светильники будут создавать неравномерную игру света, за счет чего весь образ приобретет динамичность. Рисунок кессонов будет повторен на путевых стенах, также похожие геометрические узоры украсят потолок кассового зала.

Общая площадь станции составит порядка 14 тысяч квадратных метров. Она расположится на границе районов Обручевский и Коньково, на пересечении улиц Академика Опарина и Миклухо-Маклая. Недалеко находится несколько крупных вузов, в том числе Российский университет дружбы народов.