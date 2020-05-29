РИАМО - 29 мая. В Следственном комитете РФ окончено расследование уголовного дела в отношении бывших полицейских городского округа Чехов, их обвиняют в получении взятки, сообщается на сайте СК РФ.

Дело по статье 290 УК РФ ранее возбудили в отношении начальника ОМВД России по городскому округу Чехов Андрея Большакова, начальника отделения по исполнению административного законодательства данного отдела Вадима Золотова и старшего инспектора Андрея Кузнецова.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2018 году Большаков, Золотов и Кузнецов получили от предпринимателя взятку в денежном и имущественном выражении на общую сумму свыше 500 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство его коммерческой деятельности на территории городского округа Чехов.

Обвиняемые Большаков, Золотов и Кузнецов находятся под стражей.