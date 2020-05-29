РИАМО - 29 мая. Московская областная филармония продолжает проект «Детская филармония онлайн», 1 июня филармония покажет «Сказки онлайн» - микс из фрагментов детских музыкальных спектаклей и специально подготовленных номеров, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Трансляция состоится 1 июня в 15:00 на YouTube-канале Московской областной филармонии. «Проводником» в виртуальный мир сказок станет актер театра и кино, ведущий программы «Давайте рисовать» на телеканале «Карусель» Сергей Друзьяк.

«Зрители увидят фрагменты спектаклей «Сказки на ночь от Кая и Герды», «Девочка и Зеленый медведь», «Ваня и крокодил», «Муха-Цокотуха. Именины с оркестром», прозвучит знаменитая песня «Хоть поверьте, хоть проверьте» из мультфильма «Золушка», зажигательная композиция «Ватра» и многое другое. Артисты готовят музыкальные сюрпризы», – говорится в сообщении.

В «Сказках онлайн» примут участие: солисты Юлия Пилипович (вокал), Александр Муравьев (контрабас / ансамбль солистов «Эйфория»), Елизавета Антонова (народный вокал), Алина Яровая (сопрано), Андрей и Михаил Ивановы (контрабас, фортепиано), Полина Орбах (вокал), Дмитрий Власенко (ударные), Вера Каяцкая (народный вокал).

Также примут участие: ансамбль солистов «Акапелла Экспресс», симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла», Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры», Государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко», победители Всероссийского телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица». Режиссер – Олеся Невмержицкая.

Юных зрителей и их родных поздравит худрук Московской областной филармонии, народный артист России Максим Дунаевский. В финале все зрители споют песню «33 коровы» из кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания».

Ранее в преддверии Международного дня защиты детей губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал юным жителям Подмосковья счастья и здоровья.