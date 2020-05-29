РИАМО - 29 мая. В рамках проекта «Учебный день в музее» 1 июня, в День защиты детей, пройдет видеоконференция в Zoom «Столичные музеи – детям», говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки города Москвы.

Сотрудники московских учреждений культуры выступят в ходе онлайн-встречи. Они расскажут о дистанционных проектах, доступных всем желающим, о постоянных образовательных экскурсионных программах и летних активностях, которые ждут ребят в музеях. Видеоконференция организована Городским методическим центром.

«Москва дает школьникам уникальные возможности для обучения, развития, творчества. Мы пригласили представителей столичных музеев рассказать о самых интересных проектах для школьников и их семей, об образовательных инициативах. И надеемся, что наша беседа станет навигатором для классных руководителей, родителей и учителей и поможет эффективно и увлекательно спланировать досуг школьников», - сказала куратор проекта «Учебный день в музее» Екатерина Кирьянова.

В рамках мероприятия выступят специалисты из учреждений культуры: Дарвиновского музея, музея-заповедника «Царицыно», Мемориального музея космонавтики, Государственного музея – культурного центра «Интеграция» имени Н.А. Островского, Государственного музея А.С. Пушкина, Мемориального музея А.Н. Скрябина, Дома-музея Марины Цветаевой, Московского зоопарка, Музея М.А. Булгакова, Государственного музея обороны Москвы, Биологического музея имени К.А. Тимирязева.