РИАМО - 29 мая. В поселке Малаховка городского округа Люберцы идет по графику строительство школы, в которой будут учиться 275 учеников, говорится в сообщении пресс-службы министерства стройкомплекса Московской области.

Завершить строительство общеобразовательной школы на улице Пионерской планируется в августе этого года.

«В настоящее время завершаются монолитные работы и устройство внутренних перегородок, выполняется монтаж фасадных конструкций, внутренних инженерных сетей. Строительная готовность - более 80 процентов. Работы в графике», - сказал глава министерства стройкомплекса Московской области Владимир Локтев.

Проектной документацией предусмотрено возведение трехэтажного здания общей площадью более 7,9 тысячи квадратных метров. В нем разместятся учебные классы, библиотека, столовая, помещения медицинского назначения, актовый и спортивный залы, кружковые и методические кабинеты.

Территорию вокруг школы благоустроят. Строительство ведется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» и финансируется за счет средств бюджета.