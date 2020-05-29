РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 мая. На строительстве новой школы на 1100 учеников на Новомытищинском проспекте сейчас занято 250 рабочих разных строительных специальностей, не считая инженерного состава, сообщила заместитель главы администрации горокруга Татьяна Кольцова.

«Планируем увеличить количество рабочих до 350-400 человек, чтобы сдать школу в срок. Для этого на стройплощадке созданы все условия по параметру строгого соблюдения стандарта Covid-безопасности. Организован медпункт, где медработник измеряет температуру тем, кто приходит на стройку, данные утренних и вечерних замеров заносятся в журнал», - написала Кольцова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что есть специальное помещение для того, чтобы в случае появления каких-либо симптомов заболевания работника можно было временно изолировать, чтобы потом доставить в медучреждение. А также организованы пункты питания в соответствии со стандартом санитарной безопасности, обеспечена возможность соблюдать социальную дистанцию во время приема пищи.

«На стройплощадке четко соблюдается принцип разграничения потоков работающих разных специальностей. Для этого на стройплощадке и на всех этажах строящегося здания организована навигация – пути следования бригад обозначены стрелками разных цветов. Все строители работают в средствах индивидуальной защиты. Маски есть в достаточном количестве, чтобы люди могли регулярно их менять в течение рабочего дня. Установлены бесконтактные диспенсеры для дезинфекции рук, на границе производственной зоны стройплощадки и бытового городка организован пункт мойки рук», - отметила Кольцова.

По ее словам, на объекте высокая степень строительной готовности, для работников обеспечена возможность полноценно трудиться. Закуплено большое количество строительных материалов – в связи с пандемией по закупкам есть определенные проблемы, но генподрядчик справился с поставленной задачей.

«На всех этажах уже лежат готовые к использованию материалы для чистовой отделки. Продолжаются работы по монтажу вентилируемых фасадов. Несмотря на переменчивую погоду, активно ведутся работы по благоустройству, уже положили брусчатку перед главным входом, на пришкольной территории монтируют малые формы», - уточнила Кольцова.