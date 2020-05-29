РИАМО - 29 мая. Медики Подмосковья рассказали гражданам, как плавно вернуться в рабочий режим после длительного режима самоизоляции, главное правильно расставить приоритеты в делах и не перетруждаться, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Врач-психиатр министерства здравоохранения региона Евгений Старинский подчеркнул, что трудности с тем, чтобы вновь окунуться в рабочий ритм, поджидают абсолютно каждого. Наиболее сложно вернуться в прежний режим тем, кто работает с людьми.

«Недостаток общения во время самоизоляции приводит к некоторой психологической закрытости, не позволяющей первое время эффективно работать с людьми, к примеру, журналистам, ведущим, психологам, врачам, преподавателям», – сказал доктор.

Он добавил, что очень важно не стараться в последний день перед выходом на работу приводить в порядок квартиру и сделать все, что не успели за время изоляции. Часть бытовых вопросов нужно оставить на выходные. По возможности лучше избегать поездок на общественном транспорте и ходить на работу пешком.

«На работе, особенно в первые дни, нужно строго соблюдать режим труда и отдыха. <…> Для начала нужно ознакомиться с полным списком дел, выстроить приоритеты - в первую очередь сделать самое важное», – подчеркнул Старинский.

Вне работы также следует поддерживать полезные привычки. Важно продолжать изучение нового, если за время карантина у вас появилось новое хобби – игра на музыкальных инструментах, изучение иностранных языков, танцы и так далее. Развитие в себе новых качеств отвлекает от рутины и помогает справиться со стрессом.

С 18 мая в регионе возобновили работу более 2 тысяч промышленных предприятий и более 600 строительных площадок. Также в Подмосковье открыли парки.

Гражданам рекомендовано пользоваться медицинскими масками и перчатками, чаще мыть руки, чтобы обезопасить себя на работе.

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Текстовая трансляция

29 МАЯ

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- Выпускные пройдут в РФ 27 июня в онлайн‑режиме. Некоторым регионам могут разрешить очные выпускные вечера при условии, что они выйдут на третий этап снятия ограничений.

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- Как узнать, в какие дни я могу гулять с 1 июня? А кататься на велосипеде можно? А маски и перчатки нужны? Отвечаем на все ваши вопросы о прогулках в нашем чате.

- После завершения двухнедельного «прогулочного» режима столичные власти могут ввести новые послабления для горожан.

- Жители Лобни, Ивантеевки и микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха лучше всего соблюдают режим самоизоляции в Подмосковье. В Москве индекс самоизоляции составил 2 балла. При этом в поселении Московский – 2,8 балла, в Зеленограде и Щербинке – 2,4 балла, в Троицке – 2,1 балла.

- Торговые центры в Москве возобновят работу с 1 июня. При этом останутся закрытыми фудкорты, спортивные залы и детские зоны.

- За сутки в России зарегистрировали 8 572 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 заболевших. В Москве - 2 332.

- График прогулок в Москве появился в «Яндекс.Картах».

- В столице за сутки скончалось 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2330.