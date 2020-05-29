РИАМО - 29 мая. Москвичей предупредили, что в ночь с 29 на 30 мая ожидается гроза, град, сильный порывистый ветер и ливень, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 21:30 29 мая до 03:00 30 мая местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 12-17 метров в секунду, град», - говорится в сообщении.

Горожанам рекомендуют в непогоду соблюдать скоростной режим и дистанцию при управлении машиной. Также спасатели отметили, что вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать дорожные аварии.

Кроме того, во время грозы нельзя находиться у водоемов, а также купаться и ловить рыбу.

При сильном ветре прохожим на улице рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобилистам советуют парковать машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.