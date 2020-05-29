РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мая. В поселке Нахабино подмосковного Красногорска устранили последствия разлива ливневых вод, в результате которых были подтоплены участки в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Коммунальные службы Красногорска сообщили об устранении последствий разлива ливневых вод по улице Железнодорожной в поселке Нахабино», - говорится в сообщении.

Стоки откачали с улиц и с участка, который подвергся наибольшему подтоплению.

«В ближайшее время будут устранены оставшиеся незначительные очаги подтопления. Решается вопрос о проведении дезинфекции всех домовладений в зоне подтопления», - заключается в материале.