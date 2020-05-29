РИАМО - 29 мая. Компания «Примавера» получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Любовь и голуби», который расположен в столице на улице Дегунинской, дом 5, говорится в сообщении пресс-службы https://russia.tv/а.

Один двухсекционный дом высотой в 22 этажа в составе этого ЖК. Секции объединены стеклянным стилобатом высотой в два этажа.

«Всего в доме предусмотрено 198 квартир и 57 апартаментов общей площадью более 13 500 квадратных метров. Подземная автостоянка рассчитана на 138 машино-мест», – рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Дом предусматривает нежилые помещения, в которых разместятся детский сад, супермаркет, аптека и другие объекты инфраструктуры.

Безопасную концепцию имеет дворовая территория - «двор без машин». Выполнено ландшафтное озеленение, установлены детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.

Пятова добавила, что в жилом комплексе реализованы все 198 квартир, большая часть из них с готовой отделкой. Следующим шагом станет вручение дольщикам ключей.