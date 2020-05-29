РИАМО - 29 мая. К Международному Дню защиты детей Московский областной театр юного зрителя подготовил большой праздничный концерт, его проведут на YouTube-канале театра, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Концерт будет доступен на канале по ссылке.

«Занята почти вся труппа и художественный руководитель театра – заслуженный артист России Нонна Гришаева», - говорится в сообщении.

В рамках концерта прозвучат известные песни из спектаклей «Леди совершенство», «Морозко», «Важная птица», «Дюймовочка», «Винни-Пух», «Теремок», «Ревизор», «Питер Пен», «Путешествие в счастье», «Почему бы нет», «Сказки Пушкина».

В театре отметили, что таким образом хотят поддержать детей, которым в период самоизоляции приходится оставаться дома без прогулок, общения с друзьями и походами за мороженным.

На концерт приглашают детей от трех лет, их родителей, а также всех, кто любит театр.

Концерт начнется 1 июня в 17:00. Он продлится час.