РИАМО - 29 мая. Неизвестный на востоке Москвы в ночь на 27 мая пытался вскрыть банкомат и похитить деньги, внутри находилось больше 5,8 миллиона рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Банкомат находится на улице Новокосинская, 11/ 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу, в зоне «24 часа» неизвестный, взломав шаттер банкомата, пытался произвести его вскрытие, но по независящим от него обстоятельствам не довел свой умысел до конца, скрылся», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело .