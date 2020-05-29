РИАМО - 29 мая. В Москве в поселении Птичное произошел пожар, из-за возгорания в заброшенном здании обрушилась кровля, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

«В 19:36 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, Птичное», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в одноэтажном неэксплуатируемом здании загорелся мусор. Огонь охватил порядка 300 квадратных метров, в результате пожара обрушилась кровля.

Пожарные приступили к ликвидации загорания с соблюдением техники безопасности. В 20:43 пожар был локализован. Информации о пострадавших не поступало.