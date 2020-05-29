РИАМО - 29 мая. Прием документов на участие в конкурсе по предоставлению грантов «Агростартап» объявили в Подмосковье с 1 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Гранты предоставляются на конкурсной основе для создания и развития на сельских территориях Московской области крестьянско-фермерского хозяйства и новых постоянных рабочих мест в сельской местности.

«Максимальный размер грантов «Агростартап» составляет шесть миллионов рублей. Объем средств, предусмотренный на данный вид гранта в этом году, составляет 50,7 миллиона рублей», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Средства гранта предоставляются на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, разработку проектной документации, строительство или ремонт и переустройство помещений для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, также на приобретение оборудования для производственных объектов и сельскохозяйственных животных, птицы, рыбопосадочного материала.

Деньги выделяются и на приобретение сельскохозяйственной техники и специализированного транспорта, посадочного материала для закладки многолетних насаждений и другое. Срок приема заявок на участие в конкурсе заканчивается 3 июля текущего года.

Документы принимаются с соблюдением мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.