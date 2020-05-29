РИАМО - 29 мая. С 1 июня в Подмосковье будут приниматься заявки на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм, максимальный размер гранта составит 30 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Заявки на получение гранта на поддержку и развитие семейных животноводческих ферм будут приниматься до 3 июля.

«От глав подмосковных фермерских хозяйств с 1 июня мы начинаем прием заявок на участие в конкурсе по получению грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Максимальный размер гранта в этом направлении составляет 30 миллионов рублей», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он добавил, что объем средств, предусмотренный на данный вид поддержки в 2020 году, составит 142,2 миллиона рублей. Провести конкурсные отборы планируется в первой декаде августа.

Документы принимаются с соблюдением мер по предотвращению распространения Covid-19 в Московской области.