РИАМО - 29 мая. С помощью нового сервиса, запущенного на портале mos.ru, теперь можно будет найти утерянный цифровой пропуск или проверить действует ли он, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

«С учетом пожеланий горожан мы доработали сервис получения цифровых пропусков и добавили возможность найти пропуск по номеру телефона, если человек по какой-то причине не сохранил его или потерял», — сказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, раньше во всех подобных ситуациях москвичам приходилось обращаться в службу техподдержки, а потом ожидать рассмотрения заявки. Теперь горожане могут оперативно найти все свои пропуска.

Новый сервис можно найти на портале nedoma.mos.ru, там нужно выбрать сервис «Найти свои цифровые пропуска». Пользователя попросят ввести свой номер телефона, указанный при получении цифрового пропуска, а также код подтверждения, который придет на телефон. После этого появится перечень цифровых пропусков, оформленных на этот номер.

«Можно будет увидеть цель, с которой они получены, статус и срок действия каждого из них. В случае если пропуск уже недействителен, пользователь увидит дату и причину аннулирования», - добавляется в материале.

С помощью данного сервиса также можно получить QR-код пропуска или внести в пропуск изменения — указать номер автомобиля, транспортной или социальной карты.

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Текстовая трансляция

29 МАЯ

- Москвичи смогут найти утерянный цифровой пропуск с помощью нового сервиса на mos.ru. С помощью данного сервиса также можно получить QR‑код пропуска или внести в пропуск изменения.

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