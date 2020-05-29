РИАМО - 29 мая. Жителям Подмосковья необходимо соблюдать социальную дистанцию при посещении парков, которые открылись с пятницы, также стоит надевать перчатки и маски, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В Московской области парки будут доступны в первую очередь для пеших прогулок и индивидуальных занятий спортом на открытом воздухе. Основные точки притяжения, такие как детские и спортивные площадки, аттракционы, торговые пункты и пункты общепита будут недоступны до особых распоряжений и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по эпидемиологической ситуации в Московской области», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Кроме того, жителям региона напомнили, что по-прежнему сохраняются ограничения на использование спортивных площадок.

При этом доступны индивидуальные занятия спортом: пробежки, спортивная ходьба, индивидуальные занятия йогой, гимнастикой, использование велосипеда, роликов, самокатов, скейтбордов.

Площадки барбекю по-прежнему недоступны. Помимо этого, не допускаются массовые скопления людей.

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Текстовая трансляция

29 МАЯ

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