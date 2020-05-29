РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мая. На проезжей части во дворе домов в микрорайоне Гагарина городского округа Балашиха в пятницу из-за сильного ливня возникло подтопление, местный житель написал обращение с просьбой устранить проблему, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона Гагарина написал на портал жалобу о подтоплении территории на проезжей части к домам №№27 и 22. Он отметил, что сливов нет, и лужа после очередного дождя стоит до тех пор, пока сама не высохнет. Он попросил решить вопрос с откачкой воды, из-за которой портятся асфальт, машины, припаркованные вдоль тротуара, а также создается дискомфорт пешеходам.

«Сообщению о проблеме назначена категория «Подтопление территорий общего пользования». Жалоба направлена на рассмотрение в администрацию муниципалитета. В течение восьми рабочих дней специалисты проведут проверку с определением видов и сроков работ и сообщат о ее результатах», - говорится в сообщении.

В пятницу в Подмосковье прошел сильный ливень.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.