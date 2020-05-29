РИАМО - 29 мая. За месяц работы перепрофилированный корпус Боткинской больницы принял больше 400 пациентов с коронавирусом или подозрением на него, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

Для лечения коронавируса полностью переоборудован семиэтажный 21-й корпус больницы. Порядка 300 пациентов успешно прошли лечение и уже выписаны из стационара.

«COVID-центр Боткинской больницы рассчитан на 125 коек, из них 25 реанимационных. В нем есть все необходимое современное оборудование и высококвалифицированный медицинский персонал для оказания помощи пациентам со средней и тяжелой формой течения коронавируса», - говорится в сообщении.

В короткие сроки в корпусе была проведена масштабная работа: размечены «чистые» и «грязные» зоны, продумана логистика передвижения персонала и пациентов, оборудованы дополнительные шлюзы и санитарные зоны, закуплено оборудование и расходные материалы, подготовлены в достаточном количестве средства индивидуальной защиты (СИЗ). Кроме того, в корпусе создана отдельная система водоочистки, а рядом с ним оборудован комплекс для дезинфекции машин скорой помощи.

На первом этаже COVID-центра организовано приемное отделение с триажной зоной, где врачи оформляют пациента и распределяют по отделениям в зависимости от тяжести его состояния. При состоянии средней тяжести пациенты с COVID-19 или вирусной пневмонией попадают в одно из четырех коечных отделений корпуса.

На 7 этаже перепрофилированного здания размещен операционный блок, в котором проводятся экстренные операции пациентам с коронавирусной инфекцией.

Все врачи, средний и младший медицинский персонал, которые работают в COVID-центре, обеспечены средствами индивидуальной защиты и прошли дополнительное обучение по эпидемической безопасности и правильному использованию СИЗ.

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29 МАЯ

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