РИАМО - 29 мая. За два последних месяца в Подмосковье уставновили 4038 серых и синих контейнеров, больше всего контейнеров появилось в Рузском, Каширском и Сергиев-Посадском кластерах, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ведомстве уточняют, что в период самоизоляции более чем в два раза увеличился объем образования твердых коммунальных отходов.

«Для недопущения навалов на контейнерных площадках и территориях частного сектора региональные операторы в кратчайшие сроки установили контейнера нового образца для смешанных и сухих отходов. На сегодняшний день в Подмосковье установлено 98,5% от запланированного количества синих контейнеров и 136% серых», - рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Кроме того, в регионе продолжают работу по приведению контейнерных площадок в соответствие новым стандартам раздельной системы отходов. При выборе места размещения, в обязательном порядке учитывается мнение жителей. Только после согласования с ними администрация муниципальных образований обустраивает новые места для сбора твердых коммунальных отходов.