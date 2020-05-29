РИАМО - 29 мая. Заместитель главы администрации Королева Владимир Шабалдас посетил котельную «Альфа-Лаваль» в преддверии нового отопительного сезона, говорится в сообщении координационного совета муниципалитета.

Шабалдас вместе с генеральным директором компании «Теплосеть» Павлом Кагановым проверили ход работ на предприятии, осмотрели оборудование, диспетчерский пункт.

«В настоящий момент проводятся работы по реконструкции системы внутреннего и наружного газоснабжения котельной. Отставаний по плану реконструкции не выявлено», - говорится в сообщении.

Котельная «Альфа-Лаваль» – объект теплоснабжающей организации «Теплосеть», была введена в эксплуатацию в 1965 году. Установленная мощность источника теплоснабжения составляет 36,24 Гкал/час. Котельная оборудована шестью котлами.

Котельная снабжает горячей водой и центральным отоплением 99 жилых домов (порядка 4200 жителей) и 12 объектов социальной сферы микрорайонов Первомайский и Болшево.