РИАМО - 29 мая. В Подмосковье в пятницу полностью прекратилась подача тепла, поэтому энергетики приступали к работам по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Совещание в режиме видеоконференции, которое касалось подготовки к отопительному сезону, прошло в пятницу. В нем приняли участие представители 64 округов Московской области, электросетевые компании ПАО «МОЭСК», АО «Мособлэнерго», АО «Оборонэнерго», АО «Мособлгаз», АО «МСК Энерго», ответственные сотрудники министерства энергетики региона.

«Повторное включение отопления – большое испытание для региональной системы теплоснабжения, за короткий срок были выявлены некоторые технологические недостатки, которые будут устранены к следующему отопительному сезону», - сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

По его словам, несмотря на существенное сокращение регламентных сроков проведения техработ на теплосетях, связанное с эпидемиологической ситуацией, система теплоснабжения будет качественно подготовлена, и регион сможет своевременно войти в следующий отопительный сезон.

Он отметил, что региональным министерством энергетики поручено органам местного самоуправления провести все необходимые мероприятия, связанные с поэтапным отключением отопления и начать подготовку к следующему осенне-зимнему периоду (ОЗП), довести информацию до аварийных, дежурных и диспетчерских служб предприятий ЖКХ и управляющих организаций жилищного фонда.

Сейчас отопление отключили в 100% многоквартирных домов. Текущие ремонтные работы, связанные с подготовкой к ОЗП 2020-2021 годов начаты на всех 2,5 тысячах котельных. Работы по подготовке объектов должны быть выполнены до 15 сентября.

Объемы энергетических объектов, связанных с подготовкой к ОЗП, внушительные: 53,9 тысячи МКД, 10,5 тысячи километров тепловых сетей, 158,6 тысячи километров электрических сетей, 41,3 тысячи электросетевых подстанций, 57,8 тысячи километров газопроводов.

В Подмосковье с начала мая началась масштабная подготовка к предстоящему отопительному сезону. В регионе планируется сократить число обращений граждан по вопросам качества поставляемых ресурсов на 15%, сократить число технологических сбоев на объектах энергетики и теплоснабжения на 10%, достичь доли округов, получивших паспорта готовности к ОЗП, до 90%.

Лучшими по обеспечению надежности функционирования объектов теплоснабжения за прошлый отопительный сезон стали Реутов, Королев, Кашира, Шатура, Лотошино, Шаховская, Серпухов, Луховицы, Мытищи, Пущино.