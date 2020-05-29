РИАМО - 29 мая. Спасатели днем в пятницу достали из Москвы-реки тонущую женщину 1962 года рождения, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Инцидент произошел около 15:00. От оператора 112 поступил сигнал об упавшей в Москву-реку женщине.

«По тревоге к месту происшествия у Гончарной набережной, дом 1 была направлена дежурная смена поисково-спасательной станции «Крымский мост». Прибыв по указанному адресу спасатели Дмитрий Побирохин и Виктор Ануров подняли тонущую женщину из воды на борт катера», - говорится в сообщении.

Пострадавшую доставили на поисково-спасательную станцию, где ей оказали необходимую помощь. Женщину укутали в согревающее одеяло, дали горячий чай и вызвали бригаду медиков. Женщина упала в воду из-за неосторожности.