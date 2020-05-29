РИАМО – 29 мая. В министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что в ближайшее время жителям России стоит воздержаться от планирования поездок за границу, в странах Евросоюза сейчас идет обсуждение лишь открытия границ между странами ЕС, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В том, что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано. На данный момент всем очевидно, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе еще не преодолена», – говорится в сообщении.

Для сохранения позитивных тенденций, которые наметились в последнее время, необходимо сохранять бдительность и осторожность. В министерстве подчеркнули, что в странах Евросоюза сейчас идет обсуждение открытия границ. Общего мнения на этот счет нет. В лучшем случае страны ЕС откроют границы друг другу в июне-июле.

В случае с Австрией, Венгрией, Германией, Словакией, Польшей, Чехией и Швейцарией еще рано говорить об открытии транспортного сообщения с Россией. В данные страны пока не могут въезжать граждане государств, не являющихся членами европейской коалиции.

Запрет на въезд туристов в Швецию действует до 15 июня, в Финляндию – до 14 июня. Страны Прибалтики отмечают, что открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Сейчас в Латвии, Литве и Эстонии сохраняется карантинный режим. От комментариев по поводу открытия границ воздержались Куба, Доминиканская Республика, Мексика, Перу, Бразилия, Аргентина и Ямайка.

«Разморозка» туристической инфраструктуры в Греции начнется с 15 июня, а Кипр с 9 по 20 июня открывает границы для граждан из 19 стран. Во второй половине июня станет известно, будет ли среди этих стран Россия. Болгария пока не предоставила данные по восстановлению туристического потока россиян.

Турция заявила, что начнет принимать туристов по завершении санитарно-эпидемиологической сертификации объектов отдыха. При этом, в Китае запрет на въезд иностранцев по-прежнему не приостановлен, а в Японии он продлен до конца июня. Закрыты границы стран Юго-Восточной Азии, Индии, Непала, Шри-Ланки, Мальдивской республики.

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Текстовая трансляция

29 МАЯ

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