РИАМО - 30 мая. Новые лимитированные транспортные карты «Тройка» с картинами современных российских художников появились в интернет-магазине Московского метрополитена, сообщил РИАМО представитель пресс-службы городской подземки.

«Лимитированные карты «Тройка» украшают работы современных художников, среди которых картины А. Шалаева, Р. Гаппасова, Е. Нешковой и А. Журавлева. Теперь для посетителей интернет-магазина доступно 28 различных вариантов «Тройки» с работами живописцев», - сказал собеседник агентства.

Также в интернет-магазине доступны проездные «Тройка» в виде брелоков и колец. На сегодняшний день в каталоге представлено более 230 единиц сувениров метрополитена, выполненных в фирменном стиле: футболки, жетоны, кружки, канцелярские принадлежности и многое другое.

Большинство представленных в интернет-магазине позиций имеют прикладное значение: их можно не просто поставить на полку, а использовать каждый день.