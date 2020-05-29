РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мая. Восемь аварийных бригад задействованы в устранении последствий сильного ливня в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга

«В настоящее время в устранении последствий сильного ливня в горокруге Красногорск задействованы восемь аварийных бригад АО “Водоканал”. Основная задача - обеспечить максимальный прием, перекачку хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, устранение засоров на ливневых решетках и колодцах, а также исключения случаев затопления территорий», - говорится в сообщении.

Все бригады обеспечены откачивающими средствами и специальной техникой.

«Одновременно на ключевых канализационно-насосных станциях, с целью обеспечения максимально возможной производительности, усилен состав ИТР и обслуживающего персонала. Организовано дополнительно дежурство из состава аварийных бригад на период до окончания выпадения осадков с обеспечением оперативного реагирования на поступающие заявки от жителей», - добавляется в материале.

Сообщить о подтоплении горожане могут в Telegram-чате «Будет Чисто», а также в ЕДДС по телефонам: 8(495)562-72-30, 8(495)563-79-32 или на единый номер спасения 112.