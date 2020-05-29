РИАМО - 29 мая. Подмосковные следователи задержали подозреваемых в убийстве 44-летнего жителя Серпухова в 2019 году, инцидент произошел в помещении автосервиса, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, в ноябре 2019 года в помещении автосервиса, расположенного в городском округе Серпухов, между двумя мужчинами в ходе распития спиртного произошла ссора. Один из мужчин нанес другому несколько ударов молотком по голове, в результате потерпевший скончался на месте. Избавиться от тела злоумышленнику помог его знакомый.

«В результате грамотных <…> действий следователей и криминалистов ГСУ СК России по Московской области, оперативных сотрудников ГУ МВД России по Московской области при отработке круга лиц <…> удалось установить и задержать подозреваемых в убийстве 44-летнего мужчины. Их причастность к совершенному преступлению подтвердилась в ходе проведения допросов и обысков», – говорится в сообщении.

В целях сокрытия преступления мужчины вывезли погибшего в лесной массив, расположенный в Калужской области, где захоронили, вещи потерпевшего сожгли.

Следователь даст правовую оценку действиям задержанных мужчин. В зависимости от роли каждого в совершенном преступлении, им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Следователи и криминалисты уже провели обыск по месту жительства одного из подозреваемых, провели осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

Проводится также комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.