РИАМО - 29 мая. Число автомобилей на дорогах Подмосковья на этой неделе увеличилось на 40% по сравнению с началом режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За первые четыре дня этой недели количество машин ежедневно превышало 2 миллиона. Всего по областным дорогам проехали порядка 8,4 миллиона автомобилей, что на 10% больше, чем за аналогичный период на прошлой неделе.

«Сегодня утром в области движение было затруднено на улице Калинина в Ликино-Дулеве, на улице Гагарина в Орехово-Зуеве, на Ярославском шоссе в Мытищах, на Ленинградском шоссе в Химках, на Новорижском шоссе и Волоколамском шоссе в районе съезда на МКАД в Красногорске, на Петровском шоссе в Краснознаменске, на Симферопольском шоссе в Подольске, на Букинском шоссе и улицах Киово, Батарейной в Лобне», - говорится в сообщении.

В течение дня на многих дорогах движение транспорта может быть ограничено из-за подтоплений.

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Текстовая трансляция

29 МАЯ

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- Выпускные пройдут в РФ 27 июня в онлайн‑режиме. Некоторым регионам могут разрешить очные выпускные вечера при условии, что они выйдут на третий этап снятия ограничений.

- Самые важные новости дня в карточках

- Подмосковье заняло второе место в рейтинге регионов по эффективности борьбы с Covid‑19. К борьбе с пандемией подключились и производственные предприятия Подмосковья.

- Парикмахерские откроются в Московской области 3 июня. Для этого разработают стандарт предоставления услуги.

- Как узнать, в какие дни я могу гулять с 1 июня? А кататься на велосипеде можно? А маски и перчатки нужны? Отвечаем на все ваши вопросы о прогулках в нашем чате.

- После завершения двухнедельного «прогулочного» режима столичные власти могут ввести новые послабления для горожан.

- Жители Лобни, Ивантеевки и микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха лучше всего соблюдают режим самоизоляции в Подмосковье. В Москве индекс самоизоляции составил 2 балла. При этом в поселении Московский – 2,8 балла, в Зеленограде и Щербинке – 2,4 балла, в Троицке – 2,1 балла.

- Торговые центры в Москве возобновят работу с 1 июня. При этом останутся закрытыми фудкорты, спортивные залы и детские зоны.

- За сутки в России зарегистрировали 8 572 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 заболевших. В Москве - 2 332.

- График прогулок в Москве появился в «Яндекс.Картах».

- В столице за сутки скончалось 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2330.