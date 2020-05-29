РИАМО - 29 мая. В Подмосковье задержали подозреваемую в оставлении новорожденного малыша в опасности, нарушительницей оказалась 34-летняя уроженка Средней Азии, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Ранее в дежурную часть ОМВД России по Талдомскому городскому округу поступило сообщение от местного жителя о том, что между гаражами неподалеку от деревни Дубровки в хозяйственной сумке он обнаружил новорожденного мальчика. Ребенка доставили в медучреждение, его состояние оценивается как нормальное.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Талдомскому району задержана 34-летняя гражданка одной из республик Средней Азии, подозреваемая в оставлении новорожденного ребенка в опасности», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».