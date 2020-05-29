РИАМО - 29 мая. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, главный парад пройдет в Москве.

Согласно указу, данный день станет выходным с сохранением заработной платы.

«Провести 24 июня 2020 года: в 10 часов по местному времени в Москве, на Красной площади, в других городах Российской Федерации военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне – Знамени Победы», - говорится в указе.

Также в 22:00 по местному времени в столице и других городах страны дадут артиллерийский салют.

Министерству обороны Российской Федерации поручено совместно с высшими должностными лицами регионов РФ определить места проведения военных парадов и артиллерийского салюта, а также обеспечить их подготовку и проведение.

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