РИАМО – 29 мая. Президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму, документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Утвердить прилагаемую новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», – говорится в указе за подписью президента.

Документ вступает в силу со дня его подписания. Новая редакция, как уточнили ранее в МВД России, уделяет большое значение выявлению фактов распространения радикальной идеологии в СМИ и интернете.

Ранее отмечалось, что в РФ могут увеличить срок заключения за пропаганду наркотиков в Сети, а также ужесточить наказание за вовлечение несовершеннолетних в занятие экстремизмом.