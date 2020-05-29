РИАМО - 29 мая. Расследование уголовного дела об убийстве женщины-водителя, совершенным попутчиком сервиса BlaBlaCar завершилось, обвиняемый предстанет перед судом в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«В Главном следственном управлении СК России завершено расследование по уголовному делу в отношении Виталия Чикирева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «з» части 2 статьи 105, статьи 162, части 1 статьи 166 УК РФ (убийство, разбой, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения)», - отмечается в материале.

Чикирев хотел угнать машину, поэтому в декабре 2018 года он решил воспользоваться сервисом BlaBlaCar, чтобы совершить преступление.

Он зарегистрировал три аккаунта под разными именами и забронировал поездку из Москвы в Тулу на три места, при этом два остались свободными. Когда он встретился с водителем, представился одним из попутчиков – Саломатиным.

В городском округе Серпухов он попросил он попросил остановить машину у края проезжей части автодороги М-2 «Крым», потом потребовал отдать все деньги и ценные вещи ему, после отказа – он убил женщину, а автомобиль перегнал в Ярославль, тело женщины отвез в лес.

Также следователи установили причастность обвиняемого к другим преступлениям. В ноябре 2018 года по объявлению на сайте «Авито» он договорился с женщиной о встрече якобы для просмотра квартиры, которую сдавали в аренду. В ходе осмотра он напал на нее и завладел имуществом. В декабре 2018 года он аналогичным образом напал на москвичку, похитив шубу и другое имущество.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.