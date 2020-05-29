РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. Полицейские Подольска задержали 38-летнего жителя новой Москвы, который под угрозой применения оружия забрал у женщины телефон стоимостью более 19 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 26-летней уроженки Ставропольского края о том, что неизвестный в квартире дома на улице Кирова под угрозой применения пистолета совершил хищение мобильного телефона заявительницы. Общая сумма материального ущерба составила более 19 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя новой Москвы. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.