РИАМО - 29 мая. В центре Москвы в одной из квартир произошел пожар, прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, в ходе тушения квартиры был спасен человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«На Большой Пионерской улице, 28 происходило загорание в одной из квартир. Загорание личных вещей, мебели на общей площади около 20 квадратных метров. В ходе проведения работ по ликвидации возгорания, из горящей квартиры был спасен один человек, он передан медикам», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются причины загорания.

В пресс-службе столичного главка МЧС России добавили, что произошел в квартире на седьмом этаже. Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе в 19:53 загорание было полностью ликвидировано.