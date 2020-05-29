РИАМО - 29 мая. Сотрудники полиции призвали граждан не нарушать запрет на проведение публичных мероприятий на территории столицы, в городе действуют запреты и ограничения в условиях режима повышенной готовности из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

«В соответствии с указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года №12-УМ (с изменениями и дополнениями) проведение любых публичных мероприятий на территории Москвы запрещено. Данное правонарушение предусматривает административную ответственность в соответствии со статьей 20.2 КоАП РФ и статьей 3.18.1 КоАП Москвы», – говорится в сообщении.

На территории города действует режим повышенной готовности. В случае нарушения указанных норм законодательства, в зависимости от части статей, может повлечь наложение штрафа, обязательные работы либо административный арест.

ГУ МВД России по Москве предупреждает, что проведение несанкционированных публичных акций незаконно. Полиция просит граждан воздержаться от участия в подобных мероприятиях. Нарушителей установленного режима привлекут к ответственности в соответствии с законом.

Ранее в Сети стали распространяться призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы.

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Текстовая трансляция

29 МАЯ

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