РИАМО - 29 мая. Центральный парк и парк «Фабричный пруд» в подмосковном Реутове открылись для прогулок, но детские и спортивные площадки в них еще закрыты, сообщил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов.

«Начиная с сегодняшнего дня жители Реутова могут гулять в любимых местах отдыха – Центральном городском парке и на «Фабричном пруду» с соблюдением всех мер безопасности: в маске, перчатках и на расстоянии социальной дистанции», - сказал Каторов.

Он также добавил, что ограничения по времени вводиться не будут, однако детские и спортивные площадки на территории парков пока по-прежнему закрыты.

«За время самоизоляции специалисты служб городского хозяйства не прекращали работы по подготовке территорий к летнему сезону. Городские парки полностью готовы к приему посетителей», - отметил глава Реутова.

В пресс-службе главы городского округа также отметили, что культурно-досуговые и спортивные мероприятия на территориях зон отдыха в ближайшее время проводиться не будут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, ослабляющее режим ограничений. Согласно документу, парки Подмосковья вновь открыты для посещения.