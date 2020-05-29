РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мая. Из-за ливня возникло сильное подтопление автодороги, в том числе на пешеходном переходе на Первомайском проезде в Балашихе, местный житель написал обращение с просьбой ликвидировать проблему, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал жалобу о подтоплении территории после ливня на Первомайском проезде, дом 1. Он отметил, что под огромной подтопляемой частью дороги не просматривается пешеходный переход и невозможно переходить дорогу на опасном повороте.

«Сообщению о проблеме назначена подкатегория «Подтопление автомобильных дорог». Жалоба направлена на рассмотрение в администрацию муниципалитета. В течение восьми рабочих дней специалисты проведут проверку и необходимые работы и сообщат о результатах», - говорится в сообщении.

В пятницу в Московской области прошел сильный ливень.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.