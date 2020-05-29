РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 мая. Активисты городского округа Котельники высадили однолетние и многолетние цветы на придомовых территориях, управляющая компания закупила для этого грунт, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«УК «Котельники» приобрела цветы однолетки, многолетки, кустарники для благоустройства придомовой территории многоквартирных домов, находящихся в обслуживании ООО «УК «Котельники». Собственники-цветоводы с большим удовольствием приняли предложение управляющей компании и подключились к посадке и ухаживанию», - говорится в сообщении.

Управляющая компания закупила грунт для посадки растений, готова приобрести цветы и кустарники, обеспечить удобрениями и оказать содействие в посадке растений.

Желающие присоединиться к данной акции могут обращаться по телефону: 8 (929) 572-98-07.