РИАМО - 29 мая. С началом лета в Подмосковье начинается поэтапное открытие учреждений культуры для посетителей, также открываются парковые зоны при музеях для индивидуальных и семейных прогулок, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«С 1 июня мы начинаем постепенно открывать учреждения культуры для посетителей. За период самоизоляции мы наблюдали небывалый интерес жителей к чтению: за два месяца количество обращений читателей к ресурсам губернской библиотеки выросло в пять раз», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что с 1 июня библиотеки Подмосковья начинают выдачу книг. Она будет проводиться по предварительной записи по телефону и на сайтах библиотек. Работа планируется с индивидуальными посетителями при соблюдении всех мер предосторожности.

Для индивидуальных и семейных прогулок открываются парковые зоны при музеях. В самих парках мероприятия пока проводиться не будут. Параллельно в музеях стартует дезинфекция всех помещений с использованием спецрастворов, нанесение спецразметки, проветривание каждые три часа. Данные меры позволят позаботиться о здоровье как посетителей, так и сотрудников музея.

«Мы планируем запустить автокинотеатры в Одинцове, Пушкине, Истре, Балашихе и Домодедове. Этот формат демонстрации кинофильмов позволит обеспечить безопасный просмотр кино для зрителей Московской области. Конечно, они будут организованы с соблюдением дистанции и безопасности движения автотранспорта», – отметила Харламова.

Дома культуры в регионе остаются закрытыми, а в детских школах искусств и колледжах 30 июня завешаются выпускные и переводные онлайн-экзамены. Решение о работе подмосковных театров и кинотеатров будет принято дополнительно в соответствии с указаниями Роспотребнадзора.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

29 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Подмосковье заняло второе место в рейтинге регионов по эффективности борьбы с Covid‑19. К борьбе с пандемией подключились и производственные предприятия Подмосковья.

- Парикмахерские откроются в Московской области 3 июня. Для этого разработают стандарт предоставления услуги.

- Как узнать, в какие дни я могу гулять с 1 июня? А кататься на велосипеде можно? А маски и перчатки нужны? Отвечаем на все ваши вопросы о прогулках в нашем чате.

- После завершения двухнедельного «прогулочного» режима столичные власти могут ввести новые послабления для горожан.

- Жители Лобни, Ивантеевки и микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха лучше всего соблюдают режим самоизоляции в Подмосковье. В Москве индекс самоизоляции составил 2 балла. При этом в поселении Московский – 2,8 балла, в Зеленограде и Щербинке – 2,4 балла, в Троицке – 2,1 балла.

- Торговые центры в Москве возобновят работу с 1 июня. При этом останутся закрытыми фудкорты, спортивные залы и детские зоны.

- За сутки в России зарегистрировали 8 572 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 заболевших. В Москве - 2 332.

- График прогулок в Москве появился в «Яндекс.Картах».

- В столице за сутки скончалось 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2330.