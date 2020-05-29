РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мая. Шесть частных домовладений подтопило в поселке Нахабино городского окурга Красногорск в результате сильного дождя, прошедшего в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ранее в Telegram-канале «Будет чисто 2020» пользователь разместил видео, на котором видно, как вода залила участок возле частного дома. При этом голос за кадром сообщает, что произошел разлив нечистот.

«На данный момент в зоне подтопления - шесть частных домовладений по улице Железнодорожной. На месте работает аварийная бригада АО «Водоканал». Идет откачка ливневых стоков из колодцев», - говорится в сообщении.

Причиной произошедшего стало скопление ливневых вод в системах хозяйственно-бытовой канализации, этому способствуют обильные осадки и отсутствие централизованных систем ливневой канализации в ряде микрорайонов.

«В соответствии с показаниями приборов учета канализационные насосные станции работают с производительностью превышающей штатную в 1,2 раза», - пояснила начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Красногорска Юлия Мелешкевич.

Она подчеркнула, что муниципальные системы водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения округа работают без технологических сбоев и аварийных ситуаций.

«Никаких прорывов канализации не зафиксировано», - подчеркнула Мелешкевич.