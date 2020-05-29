РИАМО - 29 мая. Транспортировка архивных документов Московского областного БТИ в новое здание начнется с 1 июня, транспортировать документацию предстоит из 53 хранилищ, говорится в сообщении пресс-службы регионального учреждения.

Перемещение документов будет проходить в несколько этапов в течение года и начнется с Можайского городского округа.

«Архивы отделений Московского областного БТИ в Верее и Рузе будут перевезены в централизованный архив в первую очередь. Данный район был выбран в качестве стартового из-за близости к новому зданию архива, находящемуся в деревне Горки Можайского округа», - говорится в сообщении.

Архивы Можайского и Тучковского отделов МОБТИ также будут перевезены в ближайшее время.

Для обеспечения безопасной транспортировки и сохранности документов, помещения нового комплекса зданий, предоставленного министерством имущественных отношений Подмосковья под архив МОБТИ, были переоборудованы согласно требованиям хранения документов.

Всего будет перевезена документация по более чем 3,8 миллиона объектов недвижимости, накопленным МОБТИ с 1927 года. Транспортировать их предстоит из 53 хранилищ.

«В новом здании уже оборудованы рабочие места для сотрудников, осуществляющих работу с документами и оцифровку данных. Хранение архивных сведений в одном месте облегчит работу с данными, сократит время на обработку запросов клиентов и позволит в более короткие сроки перевести архивные сведения в электронный формат», - добавляется в материале.

В 2020 году запланирован ввод ряд услуг в цифровом формате, среди них – предоставление сведений из архива БТИ в электронном виде. Благодаря централизации архива цифровизация данной услуги будет произведена в более короткие сроки.

В данный момент заказать сведения из архива Московского областного БТИ можно по телефону горячей линии: +7 (498) 568-88-88, на портале онлайн-услуг учреждения, а также в филиалах и отделениях МОБТИ, открытых для приема посетителей с 18 мая.