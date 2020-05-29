РИАМО - 29 мая. Министерство просвещения России рекомендовало организовать выпускные 27 июня в формате онлайн, главным праздничным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер», программа которого охватить все регионы России, передает Федеральное агентство новостей.

«В этом году около 700 тысяч школьников оканчивают 11 классы. В целях защиты здоровья учащихся и педагогов большинство мероприятий 27 июня будут проходить в онлайн-режиме. Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений», — говорится в сообщении.

В регионах очные мероприятия должны будут проводиться в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора

Также возможно проведение очных выпускных после окончания экзаменационной кампании ЕГЭ. Специальные рекомендации будут направлены во все регионы России.

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29 МАЯ

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