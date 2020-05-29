РИАМО - 29 мая. В приемной правительства Подмосковья утвердили график приема граждан адвокатами Московской областной коллегии на июнь, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Согласно постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о введении режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса, приемы граждан проводятся в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

Адвокаты примут жителей 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 июня с 10:00 до 14:00. Предварительная запись на консультацию осуществляется по телефону: 8(498)602-31-13 (многоканальный).

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.